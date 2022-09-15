В Петербурге с угрозыском искали серийную карманницу. Она караулила пожилых покупателей в продуктовых

В Калининском районе Петербурга задержали предполагаемую карманницу, которая в течение пары месяцев обобрала нескольких пенсионеров. Ее любимым местом преступления были продуктовые магазины.
Фигурантка дела о краже — 25-летняя жительница Всеволожска, ранее уже замеченная за подобными делами, сообщает 15 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Задержали ее накануне, а при обыске в квартире нашли пропавшие у потерпевших мобильные телефоны и еще несколько смартфонов. Районным полицейским помогали оперативники «карманного» отдела регионального управления уголовного розыска.
Предположительно, 8 августа в магазине на проспекте Науки девушка стащила у пенсионера кошелек с 5,5 тысячами рублей; 19 августа — телефон и кошелек, где было больше 20 тысяч, у пенсионерки на выходе из магазина на проспекте Просвещения. Через четыре дня пожилая женщина на улице Бутлерова лишилась iPhone 11, а 5 сентября в магазине на проспекте Просвещения у пенсионерки пропала сумочка, где лежали телефон и больше 330 тысяч рублей.