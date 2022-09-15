    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 10

    2 м/с, южн

    747мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd59.78eur59.84
    Трасса мертвых птицДеревья на площади ВосстанияЗа что отбирают визыОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Казахские депутаты поддержали переименование Нур-Султана в Астану

    2266
    14 комментариев

    В Казахстане депутаты представительного органа власти, который называется маслихат, 15 сентября проголосовали за переименование столицы страны из Нур-Султана в Астану. Об этом сообщает «Интерфакс».

    Теперь документ отправится на рассмотрение республиканской ономастической комиссии.

    Город основан в 1830 году как казачье поселение. Его первое название — Акмолинск. В 1961 году его переименовали в Целиноград, в 1992 году — в Акмолу. В декабре 1997 года президент Нурсултан Назарбаев перенёс столицу из Алма-Аты в Акмолу, и весной 1998 года её переименовали в Астану (в переводе с казахского языка — «столица»). В марте 2019 года у неё появилось новое имя — Нур-Султан, в честь первого президента Назарбаева, идею высказал президент Касым-Жомарт Токаев. В начале осени депутатская группа парламентариев «Жана Казахстан» («Новый Казахстан») предложила вернуть прежнее название.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК3
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close