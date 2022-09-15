Казахские депутаты поддержали переименование Нур-Султана в Астану

В Казахстане депутаты представительного органа власти, который называется маслихат, 15 сентября проголосовали за переименование столицы страны из Нур-Султана в Астану. Об этом сообщает «Интерфакс».



Теперь документ отправится на рассмотрение республиканской ономастической комиссии.



Город основан в 1830 году как казачье поселение. Его первое название — Акмолинск. В 1961 году его переименовали в Целиноград, в 1992 году — в Акмолу. В декабре 1997 года президент Нурсултан Назарбаев перенёс столицу из Алма-Аты в Акмолу, и весной 1998 года её переименовали в Астану (в переводе с казахского языка — «столица»). В марте 2019 года у неё появилось новое имя — Нур-Султан, в честь первого президента Назарбаева, идею высказал президент Касым-Жомарт Токаев. В начале осени депутатская группа парламентариев «Жана Казахстан» («Новый Казахстан») предложила вернуть прежнее название.

