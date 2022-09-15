На пешеходном переходе у Московского вокзала стреляли. Водителю с пистолетом удалось свернуть только за угол

Вечернюю суету на площади Восстания разбавил звук выстрела, пробка не дала стрелку уехать далеко.
В полицию сообщение о стрельбе у дома 84 по Невскому проспекту поступило накануне около семи часов вечера, стало известно «Фонтанке» 15 сентября. По предварительной информации, произошел конфликт между двумя водителями у пешеходного перехода. Один из них выстрелил, после чего попытался уехать по Гончарной улице, но его догнал наряд полиции.
В отдел увезли менеджера сети АЗС, 22-летнего жителя Адмиралтейского района.
У него изъяли аэрозольный пистолет.
Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».