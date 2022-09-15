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    На пешеходном переходе у Московского вокзала стреляли. Водителю с пистолетом удалось свернуть только за угол

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    Вечернюю суету на площади Восстания разбавил звук выстрела, пробка не дала стрелку уехать далеко.

    В полицию сообщение о стрельбе у дома 84 по Невскому проспекту поступило накануне около семи часов вечера, стало известно «Фонтанке» 15 сентября. По предварительной информации, произошел конфликт между двумя водителями у пешеходного перехода. Один из них выстрелил, после чего попытался уехать по Гончарной улице, но его догнал наряд полиции.

    В отдел увезли менеджера сети АЗС, 22-летнего жителя Адмиралтейского района.

    У него изъяли аэрозольный пистолет.

    Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

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