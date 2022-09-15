Брат пошел на брата с пистолетом на севере Петербурга. Разницу в менталитете оценили в 100 тысяч

Жительница Выборгского района вызвала полицию в квартиру тракториста, которого ранил брат, вернувшийся из колонии.
Социальная адаптация после большого срока закончилась неудачей во время ссоры братьев в квартире на улице Есенина накануне около 20:40, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 сентября. 50-летний младший брат, который с начала 1990-х скитается по колониям за имущественные и наркотические преступления, потребовал у старшего, 51 год, работающего трактористом, сто тысяч рублей. Однако его доводы брата не убедили, и мужчине пришлось стрелять дважды из пистолета. Полицию вызвала жена хозяина квартиры.
У него изъяли пневматический пистолет.
Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».