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    Брат пошел на брата с пистолетом на севере Петербурга. Разницу в менталитете оценили в 100 тысяч

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    Жительница Выборгского района вызвала полицию в квартиру тракториста, которого ранил брат, вернувшийся из колонии.

    Социальная адаптация после большого срока закончилась неудачей во время ссоры братьев в квартире на улице Есенина накануне около 20:40, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 сентября. 50-летний младший брат, который с начала 1990-х скитается по колониям за имущественные и наркотические преступления, потребовал у старшего, 51 год, работающего трактористом, сто тысяч рублей. Однако его доводы брата не убедили, и мужчине пришлось стрелять дважды из пистолета. Полицию вызвала жена хозяина квартиры.

    У него изъяли пневматический пистолет.

    Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

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