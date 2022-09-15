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    Осенняя хандра и свободный доступ к аптечке добавили работы детским больницам Петербурга. За сутки туда привезли двоих на промывание желудка

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    Двух гимназисток спасают петербургские врачи после попытки самоубийства, а полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

    15-летнюю девятиклассницу привезли в ДГБ № 19 около половины седьмого вечера 13 сентября из квартиры в Калининском районе, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 сентября. Без сознания её нашла мать, социальный работник. Она же сообщила о произошедшем в полицию, отметив, что дочь полгода посещает психиатра, который выписал ей антидепрессанты.

    Пациентку поместили в реанимацию, её состояние медики оценивают как тяжелое.

    Семья у девочки неполная, но на учетах не состоит.

    Вторую девочку, 13-летнюю гимназистку из Невского района, в больницу привезли около полуночи 14 сентября после целого приключения. Её нашли сотрудники полиции на улице около десяти вечера накануне и привезли в отдел полиции. Там девочка пожаловалась на боль в животе, и ей вызвали скорую.

    Школьница успела рассказать, что убежала из дома после ссоры с мамой и демонстративного похода за аптечкой.

    Её госпитализировали в детскую больницу № 5 в тяжелом состоянии и также поместили в реанимацию.

    Семья у ребенка полная, благополучная.

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