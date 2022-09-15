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    Роскачество обнаружило в сметане кишечную палочку. Проверьте, не такую ли вы покупаете

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    Роскачество исследовало сметану 40 торговых марок. Выбирался продукт 20-процентной жирности, очень популярный у россиян. Отчёт опубликован на сайте ведомства 15 сентября.

    В пяти образцах были выявлены бактерии группы кишечной палочки. Это сметана «Молочный домик», «Калужская зорька», «Просто Азбука», «Козельская», «Киржачский молочный завод». Превышение содержания дрожжей зафиксировано также в пяти образцах: «Каждый день» (в 420 раз), «Маруся» (в 8,4 раза), «Вятская» (в 3,2 раза), «Сметана из Талицы» (в 4,4 раза), «Родная природа» (в 1,4 раза). Эти «находки» говорят о том, что на производстве не соблюдены санитарные нормы и технологии или допущены нарушения при хранении и транспортировке. Эти виды сметаны закупались магазинах «Ашан», «Азбука вкуса», «Глобус», «Магнолия», «Куриный дом», «У дома», в интернет-магазине moloko-express.ru, «Перекресток Впрок».

    Ни в одном образце не обнаружено бактерий золотистого стафилококка и патогенных микроорганизмов, следов антибиотиков, консервантов (бензойной и сорбиновой кислоты).

    Большая часть закупленной продукции произведена в России, несколько — в Белоруссии. Цена — от 19,99 до 70,00 рублей за 100 граммов. Продукция 33 торговых марок произведена по ГОСТ, остальная — по ТУ/СТО изготовителя.

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