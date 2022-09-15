На Маршала Жукова ВАЗ сбил мальчика, идущего в школу

Серьёзное ДТП произошло в среду в Красносельском районе Петербурга. Ребёнок вместо школы попал в больницу. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 сентября.
По предварительным данным, вчера в 7:30 на проспекте Маршала Жукова, 28, ВАЗ-21110 наехал на 11-летнего ребёнка, пересекавшего дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного переход. Мальчик был один, без родителей. Он получил различные травмы и в состоянии средней степени тяжести попал в ДГБ №1.
Машиной управлял 42-летний петербуржец, живущий неподалёку. В этом году его дважды привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.