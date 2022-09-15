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    На рынке говорят о возможном возвращении Samsung

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    Южнокорейская компания Samsung может вернуться на российский рынок — возобновить поставки техники и продажи. Об этом 15 сентября пишут «Известия» со ссылкой на несколько своих источников.

    По словам одного из них, возвращение вероятно к концу года, по словам другого — уже в октябре.

    Недавно компания обновила свой российский сайт и представила на нём смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Это отчасти стало поводом для разговоров о возвращении, отмечает источник.

    В Samsung отказались прокомментировать данную информацию.

    В августе доля смартфонов «Самсунг» упала до 9% от общего числа продаж. Год назад она достигала 30%. При этом бренд включён в перечень ввоза по параллельному импорту.

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