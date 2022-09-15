На рынке говорят о возможном возвращении Samsung

Южнокорейская компания Samsung может вернуться на российский рынок — возобновить поставки техники и продажи. Об этом 15 сентября пишут «Известия» со ссылкой на несколько своих источников.



По словам одного из них, возвращение вероятно к концу года, по словам другого — уже в октябре.



Недавно компания обновила свой российский сайт и представила на нём смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Это отчасти стало поводом для разговоров о возвращении, отмечает источник.

