На рынке говорят о возможном возвращении Samsung

Южнокорейская компания Samsung может вернуться на российский рынок — возобновить поставки техники и продажи. Об этом 15 сентября пишут «Известия» со ссылкой на несколько своих источников.
По словам одного из них, возвращение вероятно к концу года, по словам другого — уже в октябре.
Недавно компания обновила свой российский сайт и представила на нём смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Это отчасти стало поводом для разговоров о возвращении, отмечает источник.
В Samsung отказались прокомментировать данную информацию.
В августе доля смартфонов «Самсунг» упала до 9% от общего числа продаж. Год назад она достигала 30%. При этом бренд включён в перечень ввоза по параллельному импорту.