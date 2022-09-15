Слова Пашиняна спровоцировали масштабную демонстрацию у здания парламента в Ереване

Протестующие перекрыли центральный проспект Баграмяна у здания парламента в Ереване 14 сентября. Волну гнева вызвали заявления премьера Никола Пашиняна о якобы возможном подписании некоего документа, который разрешит конфликт с Азербайджаном, но, по словам самого Пашиняна, может вызвать критику у граждан Армении. Корреспондент « Коммерсанта » сообщает о 5–6 тысячах демонстрантов у здания правительства и о 10 тысячах у здания парламента.

В среду Пашинян выступил в парламенте и заявил, что «во имя мира» готов принимать сложные решения. Он также сказал о готовности подписать некий документ, способный вызвать критику и проклятия.

«Однако мы будем удовлетворены, если в результате Республика Армения площадью 29 800 кв. км получит прочный мир и безопасность», — сказал премьер.

Служба нацбезопасности Армении заявила, что слова премьера исказили различные СМИ, чтобы ослабить сопротивление. Пашинян в ответ на критику заверил, что никакой документ не подписан и не готовится к подписанию.