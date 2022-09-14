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    Театры

    В БДТ поставят новый спектакль с Алисой Фрейндлих

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    14 сентября на сборе труппы БДТ художественный руководитель театра Андрей Могучий рассказал о творческих планах на новый, 105-й сезон.

    Ожидается сразу множество премьер. Сам Андрей Могучий поставит «Скромное обаяние буржуазии» по сценарию Луиса Бунюэля и Жана-Клода Каррьера и спектакль по сборнику рассказов «Завирухи Шишова переулка» Эдуарда Кочергина.

    Кроме того, Андрей Анатольевич рассказал, что «есть идея нового спектакля с Алисой Фрейндлих». Но названием не поделился.

    На Основной сцене театра режиссеры Виктор Рыжаков и Мотои Миура совместно поставят «Преступление и наказание» по роману Федора Достоевского. Премьера ожидается к следующей весне.

    По книге знаменитого итальянского сценариста Тонино Гуэрра «Стая птиц» режиссер Яна Тумина поставит свой одноименный спектакль. Работа будет новым совместным проектом БДТ и Фонда «Антон тут рядом». Художником-постановщиком выступит Марина Азизян, давняя приятельница Гуэрры.

    22 сентября исполняется 85 лет главному художнику БДТ Эдуарду Кочергину. А 24 сентября на Второй сцене БДТ, в Каменноостровском театре, состоится праздничный вечер «Кочергин. 85», где рассказы Эдуарда Степановича прозвучат в исполнении актеров БДТ и других театров. А в фойе БДТ на Фонтанке, 65 откроется документальная выставка «Кочергин и режиссеры», посвященная творчеству мастера.

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