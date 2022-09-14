Ди-джей David Guetta переосмыслил эротический мегахит Benny Benassi начала 2000-х Satisfaction

Один из самых успешных продюсеров, многократный ди-джей года по версии британской прессы David Guetta выпустил анимационный клип к ремиксу, сделанному им на знаменитый эротический хит 2002 года Satisfaction итальянца Benny Benassi. Видео опубликовано на YouTube-канале ди-джея.
«Сошлись легенды разных поколений!», «Ремикс, который мы ждали», «Невероятно, что Дэвид Гетта сделал с этой классикой!», «Есть музыка, которая не забывается, — Satisfaction Бенни Бенасси именно такая», — комментируют слушатели ролик, выложенный 13 сентября.
Автор: David Guetta/YouTube
Сингл итальянского продюсера Бенни Бенасси Satisfaction с альбома Hypnotica был первым в карьере музыканта, однако обрел колоссальную популярность — во многом, благодаря эротическому клипу, в котором девушки в купальниках соблазнительно работали со строительными инструментами, а при этом на экране высвечивались названия и технические характеристики последних.
В России Satisfaction также пользовалась бешеным успехом. В 2018 году ульяновские курсанты даже записали на нее пародийное видео, за что чуть не были отчислены. Тогда после проверки вуза прокуратурой, Росавиацией и областным правительством обошлись выговором. Немалую роль в этом сыграла общественная поддержка: почти 50 тысяч человек подписали петицию в защиту танцующих курсантов. К флэшмобу присоединились пожарные, врачи, строители, спасатели, а также студенты сельхозтехникума.