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    Под Уссурийском ловят агрессивного зверя. У него миниатюрные пяточки

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    В селе Красный Яр под Уссурийском в среду утром столкнулись человек и представитель непредсказуемой природы. Леопард забрался в частный двор и напал на местного жителя.

    Инцидент произошёл более чем в 30 км от границы национального парка «Земля леопарда». По счастью, попавшийся на пути зверя человек не пострадал. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба учреждения.

    «После опроса очевидцев событий был установлен визуальный контакт с леопардом, который в настоящее время отдаляется от населённого пункта. Специалисты Дирекции по охране объектов животного мира и ООПТ прибыли на место для отлова животного и изъятия его из дикой природы», — говорится в сообщении.

    Сотрудники «Земли леопарда» нашли на месте происшествия отпечатки лап зверя. Вероятнее всего, к людям вышла самка дальневосточного леопарда, на это указывает небольшая пятка в 5,5 см.

    По мнению специалистов, пока что говорить о причинах агрессии рано. Достоверно известно только то, что такое поведение нетипично для здорового животного.

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