Под Уссурийском ловят агрессивного зверя. У него миниатюрные пяточки

В селе Красный Яр под Уссурийском в среду утром столкнулись человек и представитель непредсказуемой природы. Леопард забрался в частный двор и напал на местного жителя.



Инцидент произошёл более чем в 30 км от границы национального парка «Земля леопарда». По счастью, попавшийся на пути зверя человек не пострадал. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба учреждения.



«После опроса очевидцев событий был установлен визуальный контакт с леопардом, который в настоящее время отдаляется от населённого пункта. Специалисты Дирекции по охране объектов животного мира и ООПТ прибыли на место для отлова животного и изъятия его из дикой природы», — говорится в сообщении.

