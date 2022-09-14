Губернатор Владимиров рассказал подробности падения неизвестного летательного аппарата на Ставрополье

«Сегодня в Туркменском округе произошла нештатная ситуация. В районе села Кендже-Кулак упал неизвестный летательный аппарат. На место выехали экстренные службы, правоохранительные органы. Выполняются все необходимые процедуры. Есть пятеро пострадавших. В частности, при работе на месте происшествия получил ожоги пожарный. Он госпитализирован, с ним работают медики», — написал Владимиров вечером 14 сентября на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор Ставропольского края рассказал подробности о возгорании и взрыве неизвестного летательного аппарата, упавшего близ села Кендже-Кулак на Ставрополье.

По уточнённой информации главы региона, в результате происшествия пострадали пять человек. «За медпомощью также обратились четверо местных жителей, в том числе ребёнок, — угрозы жизни нет, их наблюдают врачи. Компетентные службы разбираются в происшествии», — пояснил губернатор Ставрополья.



«Фонтанка» писала, что рухнувший в Ставропольском крае 14 сентября неизвестный летательный аппарат предположительно был беспилотником. Изначально сообщалось о шестерых пострадавших.

