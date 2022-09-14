На Приморском шоссе укладывают литой асфальт. Посмотрите, как это выглядит в процессе

В Приморском районе Петербурга продолжается масштабная реконструкция Приморского шоссе. Поток транспорта на магистрали должен будет выдерживать новый литой асфальт.
С 8 по 16 сентября дорожники укладывают литой асфальт на строящихся эстакадных съездах у Лахта Центра, рассказали 14 сентября в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры. На северном съезде должны уложить в общей сложности 5 455 квадратных метров асфальта, а на южном — 2 051 квадратный метр.
Литой асфальт представляет собой неуплотняемую горячую асфальтобетонную смесь, которая перед укладкой может достигать температуры от 190 до 220 °C. В процессе охлаждения он самостоятельно набирает прочность, превращаясь в ровное твердое покрытие. Его применяют на крупных развязках, мостах, трамвайных путях и небольших площадях.
Строить эстакадные съезды к Приморскому шоссе начали в мае 2020 года. Они обеспечат подъезд к комплексу Лахта Центр и должны будут значительно разгрузить улично-дорожную сеть северо-западной части Петербурга.