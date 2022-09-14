Суд в Москве ликвидировал «Профсоюз журналистов и работников СМИ»

Мосгорсуд решил ликвидировать «Профсоюз журналистов и работников СМИ». Об этом 14 сентября сообщает «Коммерсант», ссылаясь на адвоката организации Максима Крупского.



Напомним, в мае прокуратура Москвы приступила к внеплановой проверке профсоюза. В начале июня ведомство обратилось в городской суд с иском о его ликвидации.



В самом профсоюзе считают, что претензии прокуратуры связаны с громкими кампаниями в поддержку журналистов. В начале августа организацию оштрафовали на полмиллиона рублей за дискредитацию российской армии.

