Ситуация управляемая, маски не вводят. Попова доложила Путину о ситуации с COVID-19 в России

В России управляемая ситуация с COVID-19, масочный режим рекомендательным. Об этом 14 сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.



По ее словам, по итогам прошлой недели рост заболеваемости наблюдался в 50 регионах. В 27 — видят снижение, еще 8 регионов вышли на плато.



«В субъектах рекомендуют ношение масок в общественных местах, но мы не вводим никакого регулирующего правила, которое бы обязывало. Сегодня мы занимаемся информационно-просветительской работой, она дает эффект там, где это делают профессионально, но, к сожалению, не везде», — добавила Попова.

