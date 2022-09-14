Как справляться с осенней хандрой, показывают хорьки в Ленинградском зоопарке

Если от погоды за окном вас клонит в сон, не волнуйтесь: вы такие не одни. Некоторые питомцы Ленинградского тоже готовы ударить по осенней хандре здоровым сном — и заодно развеселить зрителей тем, как они это делают.
Ленинградский зоопарк в своем Telegram 14 сентября поделился забавным видео с хорьками. «Только посмотрите, в какой смешной позе уснул один из наших хорьков», — умиляются сотрудники.
Трое зверьков забрались в гамак, чтобы поспать под теплым боком друг у друга, но одному то ли не хватило места, то ли его сморило при попытке добраться еще куда. Но кто из нас не засыпал хоть раз в странной позе?