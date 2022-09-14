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    Как справляться с осенней хандрой, показывают хорьки в Ленинградском зоопарке

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    Скриншот из видео Ленинградского зоопарка
    Скриншот из видео Ленинградского зоопарка
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    Если от погоды за окном вас клонит в сон, не волнуйтесь: вы такие не одни. Некоторые питомцы Ленинградского тоже готовы ударить по осенней хандре здоровым сном — и заодно развеселить зрителей тем, как они это делают.

    Ленинградский зоопарк в своем Telegram 14 сентября поделился забавным видео с хорьками. «Только посмотрите, в какой смешной позе уснул один из наших хорьков», — умиляются сотрудники.

    Ленинградский зоопарк

    Трое зверьков забрались в гамак, чтобы поспать под теплым боком друг у друга, но одному то ли не хватило места, то ли его сморило при попытке добраться еще куда. Но кто из нас не засыпал хоть раз в странной позе?

    Скриншот из видео Ленинградского зоопарка
    Скриншот из видео Ленинградского зоопарка

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