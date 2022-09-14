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    Только вторжения зомби не хватало. Испанский премьер рассказал о трудностях пандемии и кризиса

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    За последние годы Испания пережила столько потрясений, что не хватало только нашествия зомби. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес, выступая на телевидении.

    Санчес перечислил «совершенно беспрецедентные» ситуации — худшая за столетие пандемия и события на Украине, которые привели к росту цен на топливо, продукты и электроэнергию.

    По словам премьера, несмотря на трудности, правительство будет поддерживать рабочий средний класс — особенно наиболее уязвимые его группы.

    Отметим, что на фоне энергетического кризиса в Европе Испания наращивает объемы импорта российского газа. В августе они выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (4 505 ГВт·ч против 2 228 ГВт·ч).

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