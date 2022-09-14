Только вторжения зомби не хватало. Испанский премьер рассказал о трудностях пандемии и кризиса

За последние годы Испания пережила столько потрясений, что не хватало только нашествия зомби. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес, выступая на телевидении.



Санчес перечислил «совершенно беспрецедентные» ситуации — худшая за столетие пандемия и события на Украине, которые привели к росту цен на топливо, продукты и электроэнергию.



По словам премьера, несмотря на трудности, правительство будет поддерживать рабочий средний класс — особенно наиболее уязвимые его группы.

