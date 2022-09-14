Один не дождался, вторая — поспешила. Росгвардия искала петербургских второклассников, перепугавших родителей

В Красногвардейском районе Петербурга росгвардейцы нашли двух школьников, которые проявили самостоятельность, не соответствующую возрасту. После занятий мальчик и девочка отправились по своим делам по городским улицам, не предупредив об этом взрослых, сообщает 14 сентября пресс-служба ГУ Росгвардии.



Во вторник одна из горожанок, мать второклассника, пришла в школу, чтобы забрать ребёнка, но не нашла его там. Женщина обратилась в полицию и заявила о его пропаже.

