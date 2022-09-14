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    Один не дождался, вторая — поспешила. Росгвардия искала петербургских второклассников, перепугавших родителей

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    В Красногвардейском районе Петербурга росгвардейцы нашли двух школьников, которые проявили самостоятельность, не соответствующую возрасту. После занятий мальчик и девочка отправились по своим делам по городским улицам, не предупредив об этом взрослых, сообщает 14 сентября пресс-служба ГУ Росгвардии.

    Во вторник одна из горожанок, мать второклассника, пришла в школу, чтобы забрать ребёнка, но не нашла его там. Женщина обратилась в полицию и заявила о его пропаже.

    Спустя 15 минут после этого мальчика нашли около одного из домов на проспекте Наставников. Наряд вневедомственной охраны отвёз его в 13-й отдел и передал заявительнице. Выяснилось, что ребенок просто не дождался маму и пошел домой сам.

    В тот же день с похожей проблемой к силовикам обратилась пенсионерка. Её восьмилетняя правнучка вовремя не вернулась домой после школы. Девочку, которая после уроков решила не спешить к семье, нашли на проспекте Ударников, а после передали родственникам.

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    Комментарии 1

    Otkating14 Сен 2022 в 17:13
    ГЕРОИ!!!
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