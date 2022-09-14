«Амкал» проиграл петербургской «Звезде» в драматичном матче за выход в 1/32 Кубка России

Любительская команда «Медиалиги» «Амкал» не смогла пробиться в 1/32 финала Кубка России, проиграв петербургской «Звезде». Матч проходил 14 сентября в городе на Неве, на стадионе «Смена».
Основное время завершилось со счётом 2:2. Первым забил «Амкал»: на 14-й минуте отличился Сергей Киряков. «Звезда» сравняла на 23-й минуте после точного удара Никиты Першина. Петербургский клуб вывел вперед Дмитрий Великородный на 45-й. «Амкал» сравнял на 88-й минуте, после гола Виктора Блатова.
В серии пенальти «Звезда» оказалась сильнее — 4:2.
«Амкал» — это любительский футбольный клуб, который выступает в любительской «Медиалиге». В основном команда собрана из блогеров, однако есть среди них игроки и с профессиональной подготовкой, в том числе Алексей Гасилин, проходивший обучение в Академии «Зенита». «Амкал» впервые в этом сезоне был допущен до розыгрыша Кубка России. Клуб сенсационно прошел две стадии, обыграв сначала «Зоркий», а потом «Тверь». Еще один «медиаклуб», 2DROTS, вылетел из Кубка на стадии 1/128 финала, проиграв «Текстильщику».