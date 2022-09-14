Ехавшую в Петербург электричку задержала в пути смерть девушки

Транспортная полиция выясняет обстоятельства гибели молодой женщины под колёсами пригородного поезда, следовавшего на Витебский вокзал в Петербурге.
Как сообщили «Фонтанке» в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу, ЧП на железной дороге в районе Вырицы случилось за несколько минут до полудня 14 сентября. Пригородный поезд Посёлок — Петербург сбил 24-летнюю прохожую. Травмы оказались смертельными.
По предварительным данным, девушка переходила пути вне зоны пешеходного перехода. Электричка задержалась в пути на 20 минут.
В ОЖД подтвердили факт травмирования, уточнив, что сбоев в графике движения поездов нет.