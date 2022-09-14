Водитель-хроник сел за руль «под кайфом» и сбил женщину на Фонтанке. Думать о случившемся он будет в колонии

В Петербурге вынесли приговор водителю, который под Новый год сбил женщину в Адмиралтейском районе города. Машиной он управлял под наркотиками.



ДТП случилось 29 декабря 2020 года около 12:54 на нерегулируемом пешеходном переходе у дома 144Б по набережной Фонтанки, сообщает 14 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял автомобилем Hyundai Solaris. Он ехал по набережной от Лермонтовского проспекта в сторону улицы Циолковского и, подъезжая к зебре на скорости около 41–50 км/ч, не стал тормозить и пропускать переходившую дорогу женщину. В результате наезда она получила тяжелые травмы.