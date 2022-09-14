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    Водитель-хроник сел за руль «под кайфом» и сбил женщину на Фонтанке. Думать о случившемся он будет в колонии

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    В Петербурге вынесли приговор водителю, который под Новый год сбил женщину в Адмиралтейском районе города. Машиной он управлял под наркотиками.

    ДТП случилось 29 декабря 2020 года около 12:54 на нерегулируемом пешеходном переходе у дома 144Б по набережной Фонтанки, сообщает 14 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял автомобилем Hyundai Solaris. Он ехал по набережной от Лермонтовского проспекта в сторону улицы Циолковского и, подъезжая к зебре на скорости около 41–50 км/ч, не стал тормозить и пропускать переходившую дорогу женщину. В результате наезда она получила тяжелые травмы.

    Суд установил, что водитель ранее уже был судим, страдает тяжелыми хроническими заболеваниями и заботится о родителях-пенсионерах и своей сожительнице. Вину в ДТП мужчина признал.

    В итоге Ленинский районный суд Петербурга признал его виновным в нарушении ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п.а ч.2 ст.264 УК РФ), и приговорил к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 2,5 года. Гражданские иски признаны судом по праву.

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