В Омске задержали насильника-форточника, от которого пострадали восемь женщин

В Омской области задержали мужчину, которого подозревают в серии изнасилований. Следствие полагает, что с 2010 по 2012 год от него пострадали восемь женщин. Всех жертв объединяет то, что они жили на первых этажах, а преступник проникал к ним через форточку, сообщает 14 сентября «МВД Медиа».



Задержанному 63 года. Выяснилось, что в течение шести лет подозреваемый отбывал наказание за совершение преступления на территории другого государства. После отбытия наказания мужчина вернулся в Омск, где его и задержали.

