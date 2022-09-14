    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 11

    2 м/с, ю-в

    753мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.07eur60.94
    Почему залив показал дноРеновация на паузеЗа что отбирают визыОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    В Омске задержали насильника-форточника, от которого пострадали восемь женщин

    1157
    3 комментария

    В Омской области задержали мужчину, которого подозревают в серии изнасилований. Следствие полагает, что с 2010 по 2012 год от него пострадали восемь женщин. Всех жертв объединяет то, что они жили на первых этажах, а преступник проникал к ним через форточку, сообщает 14 сентября «МВД Медиа».

    Задержанному 63 года. Выяснилось, что в течение шести лет подозреваемый отбывал наказание за совершение преступления на территории другого государства. После отбытия наказания мужчина вернулся в Омск, где его и задержали.

    Следственный комитет добавляет, что с потерпевшими проводили сеансы гипнорепродукции пережитых состояний, что помогло составить портрет преступнка. В сентябре 2022 года подозреваемый совершил очередное преступление в Омске, забыв предмет, на котором обнаружили потожировые следы. Генотип совпал с геномом подозреваемого в серии изнасилований, после чего личность мужчины была установлена.

    Следствие ходатайствует перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Мillemelle14 Сен 2022 в 14:37
    шапито
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close