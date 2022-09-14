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    Во Владивостоке подросток в маске Анонимуса с ножом напал на полицейского

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    Вооруженный кухонным ножом подросток набросился на полицейского во Владивостоке 14 сентября. Свое лицо 16-летний юноша скрыл за маской Анонимуса.

    Как передает телеканал «360», инцидент произошел в сквере Веры и Надежды по улице 100-летия Владивостока. Полицейский достал табельное оружие и несколько раз приказал подростку встать на колени, но тот отказался повиноваться. В итоге сотруднику пришлось дважды выстрелить, одна пуля попала юноше в бедро.

    Мотивы нападения официально не сообщаются, однако в социальных сетях появилась информация, что у подростка якобы были сложные отношения с отцом, который раньше работал полицейским. Во время нападения он подошел к правоохранителю, прыснул ему в лицо из перцового баллончика, а после накинулся с ножом.

    После задержания юношу доставили в больницу.

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