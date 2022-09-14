Средневзвешенная цена легковой машины в России за год выросла почти на четверть

По итогам января — августа 2022 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 2 миллиона 290 тысяч рублей. Об этом 14 сентября сообщает аналитическое агентство «Автостат».



По сравнению с аналогичным периодом 2021 года средневзвешенная цена легковушки в стране выросла на 22%, отметил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. По отношению к 2014 году этот показатель и вовсе скакнул на 129%.