Средневзвешенная цена легковой машины в России за год выросла почти на четверть

По итогам января — августа 2022 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 2 миллиона 290 тысяч рублей. Об этом 14 сентября сообщает аналитическое агентство «Автостат».
По сравнению с аналогичным периодом 2021 года средневзвешенная цена легковушки в стране выросла на 22%, отметил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. По отношению к 2014 году этот показатель и вовсе скакнул на 129%.
В то же время сейчас сцены на рынке относительно стабилизировались, считают эксперты агентства. Основное подорожание пришлось на апрель, когда россияне понимали дефицит и хотели успеть купить машину, прежде чем она еще подорожает. По мнению специалистов, на средневзвешенную цену могут еще повлиять китайские бренды и российская LADA: первые могут ее приподнять, вторая — немного снизить.