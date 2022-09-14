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    Средневзвешенная цена легковой машины в России за год выросла почти на четверть

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    По итогам января — августа 2022 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 2 миллиона 290 тысяч рублей. Об этом 14 сентября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

    По сравнению с аналогичным периодом 2021 года средневзвешенная цена легковушки в стране выросла на 22%, отметил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. По отношению к 2014 году этот показатель и вовсе скакнул на 129%.

    В то же время сейчас сцены на рынке относительно стабилизировались, считают эксперты агентства. Основное подорожание пришлось на апрель, когда россияне понимали дефицит и хотели успеть купить машину, прежде чем она еще подорожает. По мнению специалистов, на средневзвешенную цену могут еще повлиять китайские бренды и российская LADA: первые могут ее приподнять, вторая — немного снизить.

    Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

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