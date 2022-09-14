В Мончегорске крупный пожар на Кольской ГМК. К тушению подтянули силы воинской части

Пожарные третий час тушат цех Кольской горно-металлургической компании в мурманском Мончегорске. Клубы чёрного дыма 14 сентября показывают в соцсетях.

Как сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области, сигнал о возгорании на Мончегорской промплощадке поступил около десяти часов утра. Горит один из цехов Кольской ГМК, которая входит в группу «Норникель». Огонь распространился на 600 квадратных метров.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Все люди выведены на безопасное расстояние, — добавляют в ведомстве. — Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры по дальнейшему недопущению распространения огня на соседние здания».

На место направили мобильную лабораторию для контроля экологической обстановки. К тушению привлекли сотню пожарных.



В администрации Мончегорска заявляют, что опасности для окружающей среды нет. Цех тушат сотрудники МЧС, пожарные самого предприятия, а также войсковой части.



«Все оперативные службы и руководство города на месте. Оценка последствий будет дана позднее. Создана комиссия, ведётся расследование. Ситуация под контролем», — сообщают в администрации.

