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    Бутылки скажут: «Алкоголь вам враг!» Законопроект готов к внесению в Госдуму

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    Законопроект, согласно которому потребителей обязаны будут предупреждать о вреде алкоголя и наличии противопоказаний, подготовлен и в ближайшие дни будет внесен в Государственную думу. Об этом рассказал глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

    По его словам, маркировка будет краткой и понятной: «Алкоголь вам враг!»

    Кроме того, на спиртных напитках могут появиться пиктограммы, предупреждающие о вреде алкоголя для детей, беременных и кормящих женщин, людям с заболеваниями нервной системы и внутренних органов, а также автомобилистам.

    Предупреждения будут наноситься на этикетки или прямо на тару. Согласно разработанному законопроекту их должны будут помещать в красную рамку, а предупреждение должно будет занимать не менее 20 процентов площади этикетки.

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