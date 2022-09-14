Бутылки скажут: «Алкоголь вам враг!» Законопроект готов к внесению в Госдуму

Законопроект, согласно которому потребителей обязаны будут предупреждать о вреде алкоголя и наличии противопоказаний, подготовлен и в ближайшие дни будет внесен в Государственную думу. Об этом рассказал глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По его словам, маркировка будет краткой и понятной: «Алкоголь вам враг!»
Кроме того, на спиртных напитках могут появиться пиктограммы, предупреждающие о вреде алкоголя для детей, беременных и кормящих женщин, людям с заболеваниями нервной системы и внутренних органов, а также автомобилистам.
Предупреждения будут наноситься на этикетки или прямо на тару. Согласно разработанному законопроекту их должны будут помещать в красную рамку, а предупреждение должно будет занимать не менее 20 процентов площади этикетки.