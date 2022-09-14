«Ъ»: Средства на конверсию частот для 5G могут направить на устранение ЧС на сетях связи

Министерство цифрового развития начало перераспределять средства, заложенные в бюджете 2022 года на расчистку частот для 5G, на другие цели. Средства могут направить специальному центру при министерстве, в задачи которого входит устранение последствий чрезвычайных ситуаций на сетях связи.

Ведомство отправило запрос на внесение изменений в федеральный проект «Информационная инфраструктура», который в конце августа был направлен в АНО «Цифровая экономика», ФГБУ «Центр экспертизы и координации информатизации» и «Ростелеком». О содержании документа 14 сентября сообщает «Коммерсантъ».



В письме предлагается перераспределить бюджет, заложенный на конверсию частот для 5G в объёме 34 млн руб., на развитие ситуационного центра ведомства, который устраняет последствия чрезвычайных ситуаций на сетях связи. В 2022 году число обращений по этому поводу начало возрастать.

Минцифры также обращает внимание на то, что указ президента «об утверждении плана конверсии частот для развития 5G» пока не утверждён. Как следует из документа, на работы до конца 2022 года было заложено 1,3 млрд руб.



В ведомстве пояснили, что на базе ситуационного центра создаётся резервная площадка — служба технической поддержки заказчика. Уточняется, что это необходимо «для развития инфраструктуры, в том числе оказания услуг связи по предоставлению доступа социально значимым объектам». Тем не менее, добавили там, планы по развитию 5G сохраняются.

План конверсии частот для 5G планировали представить президенту ещё в 2020 году. Согласно «дорожной карте» Минцифры, конверсия должна затронуть диапазоны 2,3–2,4 ГГц, 4,8–4,99 ГГц и 24–29 ГГц. Затраты на это оценивали в 7,4 млрд руб. Под нужды 5G также предполагалась передача частот в диапазоне 700 МГц. Вещателям собирались выделить компенсацию в размере 2,1 млрд руб., но в июне им на год продлили эти частоты.



Для развития 5G в России в июне 2021 года три компании — «Вымпелком», «МегаФон» и «Ростелеком» — создали совместное предприятие (СП) «Новые цифровые решения» с равными долями в уставном капитале, позже туда вошла МТС. В ноябре 2021-го Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила СП полосы 4,4–4,99 ГГц для тестирования технологии 5G. Однако операторы настаивают на необходимости «золотого диапазона», он является приоритетным для 5G в большинстве стран, а в России занят спецслужбами.

