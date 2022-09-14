Неосмотрительность при покупке стоила петербургскому мундепу недавно обретенного пикапа

Муниципальный депутат в Петербурге лишился недавно купленного пикапа из-за собственной неосмотрительности. Машина оказалась залоговой, а предприимчивый бывший владелец, когда пришло время платить, просто продал ее.



Судебные приставы Межрайонного отдела изъяли у 35-летнего муниципального депутата Volkswagen Amarok 2012 года выпуска по делу о взыскании заложенного имущества, сообщает 14 сентября пресс-служба УФССП по Петербургу. Выяснилось, что бывший владелец пикапа взял на его покупку кредит в микрофинансовой организации, но так по нему и не расплатился. Кредит был взят под залог автомобиля, и после судебных разбирательств в 2020 году организация внесла запись о залоге в реестр уведомлений о залоге движимого имущества. А спустя полгода предприимчивый хозяин машины продал ее муниципальному депутату.