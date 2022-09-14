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    Житель Новгородской области с сачком показал грабителю, что рыцари еще существуют

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    «Новгородский победоносец дает отпор зелёному змию сачком» можно было назвать сцену, которая разыгралась в Новгородской области.

    Как сообщает пресс-служба МВД РФ 14 сентября, мужчина приехал на внедорожнике к работе и забыл его закрыть. Когда он вернулся к машине за вещами, то увидел за рулем незнакомца. Тот не смутился, вытащил нож и пошел с ним на автовладельца.

    МВД Медиа

    Сначала мужчина спасся бегством, а потом взял из здания самодельный сачок и буквально пригвоздил им грабителя к земле. Затем ему на помощь пришли коллеги, которые помогли удержать злоумышленника до приезда наряда полиции.

    Сотрудники МВД выяснили, что из салона внедорожника было похищено 40 тысяч рублей. А нож 41-летний ранее судимый местный житель взял в салоне другого автомобиля вместе с отверткой.

    В полиции задержанный заявил, что выпил и внезапно решил заняться кражами из незакрытых машин.

    В отношении мужчины возбуждены уголовные дела о краже и разбое.

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