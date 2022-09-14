Российские компании из-за санкций не могут заплатить 28,9 млрд долларов по облигациям

Управление по осуществлению финансовых санкций при британском Минфине (OFSI) не выдает российским компаниям лицензии, необходимые для погашения корпоративных облигаций, выпущенных в России и номинированных в иностранной валюте. Таким образом, около 28,9 млрд долларов долга оказались в состоянии технического дефолта из-за неуплаты.



Как сообщает Bloomberg 14 сентября, причиной задержки платежей стала загруженность управления, отвечающего за выдачу таких документов. Зарубежные держатели облигаций российских компаний жалуются, что им не сообщают, что происходит. Они не знают, когда получат выплаты и получат ли вообще.