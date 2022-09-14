РКН: С начала год в Интернет попали более 230 млн записей с персональными данными россиян

Более 230 млн записей с персональными данными россиян попали в сеть с начала года в результате 60 крупных утечек. Это позволяет злоумышленникам создавать «цифровые портреты» граждан страны для мошеннических действий, сообщили в Роскомнадзоре (РКН) 14 сентября.



«Скомпрометированы не только такие персональные данные, как фамилия, адрес и телефон, но и медицинские данные, данные о поведенческих особенностях, потребительских предпочтениях людей», — рассказали в ведомстве ТАСС.

