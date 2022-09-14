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    В Петербурге перестанут вносить недобросовестных участников ярмарок в «черный» список, так как за это все равно нет наказания

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    В Петербурге корректируют закон, который определяет функционирование «черного» списка недобросовестных участников ярмарок, поскольку попадание туда не несет никакого наказания. Соответствующий закон депутаты города на первом в новом парламентском году заседании 14 сентября приняли в окончательном, третьем чтении, передает корреспондент «Фонтанки».

    Как указано в пояснительной записке, положения, которые запрещали лоточникам, попавшим в реестр недобросовестных, принимать участие в ярмарках, были исключены из законодательства еще в 2019 году. С тех пор включение юрлиц и индивидуальных предпринимателей в этот реестр не влекло для них каких-либо правовых последствий.

    Поэтому депутаты убирают из закона статью, которая регламентирует функционирование самого «черного» списка.

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