В Петербурге перестанут вносить недобросовестных участников ярмарок в «черный» список, так как за это все равно нет наказания

В Петербурге корректируют закон, который определяет функционирование «черного» списка недобросовестных участников ярмарок, поскольку попадание туда не несет никакого наказания. Соответствующий закон депутаты города на первом в новом парламентском году заседании 14 сентября приняли в окончательном, третьем чтении, передает корреспондент «Фонтанки».



Как указано в пояснительной записке, положения, которые запрещали лоточникам, попавшим в реестр недобросовестных, принимать участие в ярмарках, были исключены из законодательства еще в 2019 году. С тех пор включение юрлиц и индивидуальных предпринимателей в этот реестр не влекло для них каких-либо правовых последствий.

