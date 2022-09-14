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    Житель Выборга решил, что остановка — это тир, а знаки — мишени

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    Мужчина устроил стрельбу на остановке в Выборге вечером 13 сентября. Желание похулиганить может обернуться для него уголовным делом. Об этом «Фонтанке» стало известно 14 сентября.

    В 18:06 вторника в полицию Выборгского района Ленобласти поступило сообщение о стрельбе на остановке у дома 10 по Железнодорожной улице в Выборге. Прибывшие на место полицейские задержали 35-летнего местного жителя, который из хулиганских побуждений выстрелил из пневматического пистолета в сторону дорожных знаков. У него изъяли пневматический пистолет «Сталкер».

    Мужчину доставили в дежурную часть, составили на него административный протокол за мелкое хулиганство по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ и поместили в спецприемник. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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