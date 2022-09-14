Житель Выборга решил, что остановка — это тир, а знаки — мишени

Мужчина устроил стрельбу на остановке в Выборге вечером 13 сентября. Желание похулиганить может обернуться для него уголовным делом. Об этом «Фонтанке» стало известно 14 сентября.



В 18:06 вторника в полицию Выборгского района Ленобласти поступило сообщение о стрельбе на остановке у дома 10 по Железнодорожной улице в Выборге. Прибывшие на место полицейские задержали 35-летнего местного жителя, который из хулиганских побуждений выстрелил из пневматического пистолета в сторону дорожных знаков. У него изъяли пневматический пистолет «Сталкер».