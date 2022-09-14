Вода в канале Грибоедова оказалась по пояс неудавшемуся самоубийце. Пока он раздумывал, его подхватил ОМОН

В последний теплый день на неделе в центре Петербурга пришлось искупаться сотрудникам ОМОН Росгвардии.
Как сообщает пресс-служба регионального ведомства 14 сентября, информация о человеке в воде у дома 18 по Фонарному переулку поступила бойцам , которые несли службу по охране здания, поступил от очевидцев накануне около шести вечера.
Пресс-служба Росгвардии по Петербургу
Сначала мужчину, который стоял по пояс в воде, сотрудник ОМОН свободной смены пытался вытащить с помощью эвакуационной стропы. Но мужчина не смог ухватиться за спасательное средство. Тогда ОМОновец снял форменное обмундирование, прыгнул в канал, доплыл к гражданину, обхватил его и помог поднять его на подплывший катер.
Мужчина (предположительно, уроженец одного из восточноазиатских государств) был передан бригаде скорой помощи и госпитализирован в Мариинскую больницу.