Петербуржец чуть не попал под удар такси и обнаружил в нём спящих людей

Житель Петербурга едва не попал в ДТП из-за такси, внезапно выехавшего на встречную полосу, вызвал полицейских, и они обнаружили водителя в таком состоянии, что машину пришлось увозить на спецстоянку. Об этом сообщает 14 сентября «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».



Подписчик сообщества Тимофей заметил подозрительный автомобиль вчера утром на проспекте Энгельса. Таксист выехал на встречку, чуть не устроил ДТП, а потом остановился, наехав на поребрик. Тимофей, по его словам, подошёл к машине и разглядел внутри двух спящих молодых людей.

