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    Петербуржец чуть не попал под удар такси и обнаружил в нём спящих людей

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    Житель Петербурга едва не попал в ДТП из-за такси, внезапно выехавшего на встречную полосу, вызвал полицейских, и они обнаружили водителя в таком состоянии, что машину пришлось увозить на спецстоянку. Об этом сообщает 14 сентября «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».

    Подписчик сообщества Тимофей заметил подозрительный автомобиль вчера утром на проспекте Энгельса. Таксист выехал на встречку, чуть не устроил ДТП, а потом остановился, наехав на поребрик. Тимофей, по его словам, подошёл к машине и разглядел внутри двух спящих молодых людей.

    «На место происшествия была вызвана скорая помощь, МЧС, ГИБДД. Службы прибыли оперативно, в течение 7–10 минут. Хочу сказать, когда садитесь в такси, обращайте внимание на водителя и его состояние», — советует автомобилист.

    ДТП всё-таки имело место, в нём никто не пострадал, сообщает «Дорожный инспектор». Прибывшие сотрудники ДПС по Выборгскому району нашли за рулём Hyundai 29-летнего водителя с явными признаками наркотического опьянения. Он освидетельствования он отказался.

    В отношении мужчины составили административные материалы за выезд на встречную полосу (часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ) и за отказ от освидетельствования (часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ). «Хёндэ» переместили на спецстоянку.

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