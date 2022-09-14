Жителя Владивостока задержали за сотрудничество с разведкой Украины

«В Приморском крае пресечена деятельность жителя Владивостока, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — говорится в сообщении ФСБ.

ФСБ задержала жителя Владивостока за передачу данных военной разведке Украины об объектах критической и военной инфраструктуры Приморского края. Об этом 14 сентября сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает «Интерфакс».

Как утверждает спецслужба, россиянин действовал по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителям сведения.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Житель Владивостока задержан и находится под стражей. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.



Накануне в Подмосковье задержали топ-менеджера авиазавода. Его обвинили в передаче фотографии чертежей деталей авиатехники, возбуждено дело о госизмене.

