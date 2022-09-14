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    В заказнике на севере Петербурга нашли мертвеца

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    Столько людей в лесу заказника в Приморском районе не видели давно. Причиной стала трагедия — на территории нашли мертвого мужчину.

    В полицию сообщение о погибшем поступило накануне около полудня, стало известно «Фонтанке» 14 сентября. Следственно-оперативные группы были на месте уже через час. В лесу северного побережья Невской губы нашли тело мужчины. Его личность, как и причину смерти, на месте было не установить, так как, судя по состоянию трупа, пролежал он в лесу не один день.

    Тело направлено в морг.

    Проводится проверка.

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