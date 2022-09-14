В заказнике на севере Петербурга нашли мертвеца

Столько людей в лесу заказника в Приморском районе не видели давно. Причиной стала трагедия — на территории нашли мертвого мужчину.
В полицию сообщение о погибшем поступило накануне около полудня, стало известно «Фонтанке» 14 сентября. Следственно-оперативные группы были на месте уже через час. В лесу северного побережья Невской губы нашли тело мужчины. Его личность, как и причину смерти, на месте было не установить, так как, судя по состоянию трупа, пролежал он в лесу не один день.
Тело направлено в морг.
Проводится проверка.