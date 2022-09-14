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    «Заблокированы их карточки украинские». Москалькова рассказала, что беженцы с Украины остались без сбережений

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    Граждане Украины, эвакуированные в Россию, столкнулись с блокировкой банковских счетов. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает 14 сентября ТАСС.


    «Многие из них всю жизнь работали и накапливали средства на своих счетах, которые сегодня совершенно безобразным образом, в нарушение норм, принципов международного права, отобраны. Заблокированы их карточки украинские, и они не могут из банков свои собственные деньги — зарплаты, пенсии, накопления — снять», — сообщила она.

    Москалькова уточнила, что сейчас занимается вопросом получения субсидий для беженцев и определения возможности для их долгосрочного проживания в России.

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