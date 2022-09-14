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    Петербургский восьмиклассник покончил с собой на Большой Охте

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    Следственный комитет возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства после гибели школьника в Красногвардейском районе Петербурга. Тело школьника нашли возле помятого им автомобиля.

    О неподвижном теле во дворе дома 35/3 на проспекте Энергетиков полицейским сообщила прохожая накануне около половины четвёртого часа дня, стало известно «Фонтанке» 14 сентября. На месте происшествия дежурная группа увидела юношу без признаков жизни, он лежал рядом с припаркованной «Маздой» с характерными вмятинами сверху.

    Личность погибшего установили быстро. Это ученик восьмого класса одной из школ Красногвардейского района. Девятиэтажка, на крышу которой поднималась следственно-оперативная группа, для него чужая.

    14-летний школьник жил в Полюстрово в доме пониже с двумя сёстрами и матерью, отец, по предварительным данным, работает сварщиком в другом городе. Отделу по делам несовершеннолетних мальчик незнаком, в психоневрологическом диспансере не наблюдался. О разочарованности в жизни семье не рассказывал.

    Обстоятельства, предшествовавшие гибели мальчика, предстоит выяснить следствию.

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