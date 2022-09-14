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    Странный набор, то ли для битвы, то ли для пикника, украли двое на АЗС в Петербурге и уехали на такси

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    План «Перехват» вводили на юге Петербурга после ограбления АЗС. Набор похищенного удивил даже полицию.

    О визите около половины четвертого ночи двоих на заправку, расположенную на Дунайском проспекте, 19, сообщил оператор АЗС накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 сентября. Он сообщил, по предварительной информации, что мужчины забрали с полок мачете, топор и плед и проскочили мимо кассы. Сотрудник заправки успел увидеть, что они сели в такси, и даже запомнил его номер.

    Машину остановил наряд ДПС через час на Московском проспекте у дома 34. Но в салоне был только 62-летний водитель. Он вспомнил четверых пассажиров, которых завез по их просьбе на АЗС. Высадил мужчин таксист на Дачном проспекте.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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