Скорая забрала девочку из ясельной группы детсада на юге Петербурга, но до больницы её не довезла

Воспитаннице детского сада во Фрунзенском районе стало плохо во время игры. Скорая торопилась довезти её до больницы, но не успела.



Медиков в детское учреждение на Купчинской улице вызвали накануне около 11 утра, стало известно 14 сентября ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). Помощь потребовалась девочке, которой в декабре должно было исполниться 2 года.



Но довезти до больницы ребенка не успели, малышка скончалась. Тело ребенка направили в морг для установления причины смерти.