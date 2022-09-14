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    Скорая забрала девочку из ясельной группы детсада на юге Петербурга, но до больницы её не довезла

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    6 комментариев

    Воспитаннице детского сада во Фрунзенском районе стало плохо во время игры. Скорая торопилась довезти её до больницы, но не успела.

    Медиков в детское учреждение на Купчинской улице вызвали накануне около 11 утра, стало известно 14 сентября ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). Помощь потребовалась девочке, которой в декабре должно было исполниться 2 года.

    Но довезти до больницы ребенка не успели, малышка скончалась. Тело ребенка направили в морг для установления причины смерти.

    У малышки полная семья, на учетах не состоит. Проводится проверка.

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    Комментарии 6

    Ярополк14 Сен 2022 в 10:41
    СВДС?
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