В Крыму начали проверку из-за гимна «Азова»* на свадьбе

Из-за песни на свадьбе в Бахчисарае, которую называют гимном украинских националистов, в том числе и полка «Азов»* (террористическая организация, запрещена в РФ), в Крыму начата проверка. Об этом заявил вице-премьер республики Михаил Назаров, передает 14 сентября РИА Новости.
«По данным обстоятельствам проводится проверка. Я думаю, что это не окончательный список лиц, которые понесут заслуженную, предусмотренную российским законом ответственность», — сказал он.
Уже есть первые результаты проверок: составлены 4 протокола об административных правонарушениях. Также на время проверки закрыт ресторан, где была спета песня, до окончательного завершения разбирательства.
Накануне в соцсетях появилось видео со свадьбы в Бахчисарае, где в ресторане люди танцуют под песню, которую считают гимном украинских националистов.