В Крыму начали проверку из-за гимна «Азова»* на свадьбе

Из-за песни на свадьбе в Бахчисарае, которую называют гимном украинских националистов, в том числе и полка «Азов»* (террористическая организация, запрещена в РФ), в Крыму начата проверка. Об этом заявил вице-премьер республики Михаил Назаров, передает 14 сентября РИА Новости.

«По данным обстоятельствам проводится проверка. Я думаю, что это не окончательный список лиц, которые понесут заслуженную, предусмотренную российским законом ответственность», — сказал он.