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    В Крыму начали проверку из-за гимна «Азова»* на свадьбе

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    Из-за песни на свадьбе в Бахчисарае, которую называют гимном украинских националистов, в том числе и полка «Азов»* (террористическая организация, запрещена в РФ), в Крыму начата проверка. Об этом заявил вице-премьер республики Михаил Назаров, передает 14 сентября РИА Новости.

    «По данным обстоятельствам проводится проверка. Я думаю, что это не окончательный список лиц, которые понесут заслуженную, предусмотренную российским законом ответственность», — сказал он.

    Уже есть первые результаты проверок: составлены 4 протокола об административных правонарушениях. Также на время проверки закрыт ресторан, где была спета песня, до окончательного завершения разбирательства.

    Накануне в соцсетях появилось видео со свадьбы в Бахчисарае, где в ресторане люди танцуют под песню, которую считают гимном украинских националистов.

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    * — террористическая организация, запрещенная на территории РФ

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