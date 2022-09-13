Головокружительная история. Рабочие спасли девушку, упавшую в Неву

Головокружение стало причиной падения девушки с набережной в Неву вблизи Биржевого моста в Петербурге. Об этом 13 сентября сообщает 47news. По счастливой случайности рядом оказались сильные и смекалистые мужчины.
Свидетелями падения стали рабочие строительной компании «Возрождение», занимающейся капремонтом Биржевого моста. Именно они вытащили из воды пострадавшую, оказали первую помощь и вызвали скорую помощь. Девушка призналась, что ей стало плохо.
«Сидела на набережной, голова закружилась, упала в воду», — передают ее слова очевидцы.