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    Головокружительная история. Рабочие спасли девушку, упавшую в Неву

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    Головокружение стало причиной падения девушки с набережной в Неву вблизи Биржевого моста в Петербурге. Об этом 13 сентября сообщает 47news. По счастливой случайности рядом оказались сильные и смекалистые мужчины.

    Свидетелями падения стали рабочие строительной компании «Возрождение», занимающейся капремонтом Биржевого моста. Именно они вытащили из воды пострадавшую, оказали первую помощь и вызвали скорую помощь. Девушка призналась, что ей стало плохо.

    «Сидела на набережной, голова закружилась, упала в воду», — передают ее слова очевидцы.

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