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    «В это непростое время я должен быть в Крыму». Депутат Госдумы от Симферополя сложил полномочия

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    Депутат Госдумы от Симферополя Алексей Черняк досрочно сложил полномочия. Нижняя палата приняла постановление об этом 13 сентября, говорится в электронной базе.

    «В это непростое время я должен быть в Крыму – в одном строю с крымчанами, моими коллегами и единомышленниками, там, где живут мои родные и близкие, где прошла большая часть моей жизни», – пишет экс-парламентарий в своем телеграм-канале.

    Он также благодарит избирателей и однопартийцев за доверие, а коллег-депутатов – за «интереснейшее продуктивное парламентское сотрудничество».

    Черняк проработал в Госдуме меньше года – он избрался 19 сентября 2021-го. Входил во фракцию «Единая Россия», членом которой состоял с 2014 года. До избрания в Думу был депутатом Госсовета Республики Крым (еще с 2006 года, когда полуостров был частью Украины).

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