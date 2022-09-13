«В это непростое время я должен быть в Крыму». Депутат Госдумы от Симферополя сложил полномочия

Депутат Госдумы от Симферополя Алексей Черняк досрочно сложил полномочия. Нижняя палата приняла постановление об этом 13 сентября, говорится в электронной базе.
«В это непростое время я должен быть в Крыму – в одном строю с крымчанами, моими коллегами и единомышленниками, там, где живут мои родные и близкие, где прошла большая часть моей жизни», – пишет экс-парламентарий в своем телеграм-канале.
Он также благодарит избирателей и однопартийцев за доверие, а коллег-депутатов – за «интереснейшее продуктивное парламентское сотрудничество».
Черняк проработал в Госдуме меньше года – он избрался 19 сентября 2021-го. Входил во фракцию «Единая Россия», членом которой состоял с 2014 года. До избрания в Думу был депутатом Госсовета Республики Крым (еще с 2006 года, когда полуостров был частью Украины).