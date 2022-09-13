Пробка на Свердловской набережной упирается в знак дорожных работ. А работы — в банкротство

Знак, сужающий дорогу, стоит на Свердловской набережной между Арсенальной и Ватутина. Автомобилисты, которые там часто бывают, хорошо знают эту причину вынужденно перестроиться.

Читатели «Фонтанки» рассказали о своем опыте общения со Смольным по поводу всего одного дорожного знака, который портит им жизнь. На Свердловской набережной обанкротился подрядчик, но позвать нового пока никто не решился.

Когда они сообщили через портал «Наш Санкт-Петербург» об этой проблеме, ответ пришел от дирекции транспортного строительства. Учреждения сообщало, что здесь действительно был заключен контракт на ремонт стенки набережной с компанией «ГидроПромСтрой», и по его условиям подрядчик должен безвозмездно — по гарантии — устранить дефекты на инженерных сетях и возместить убытки заказчику.

Сделать этого компания не может, так как она в банкротстве. Единственный вариант для ДТС — войти в реестр кредиторов и предъявить требование о гарантийных работах, но в денежном выражении, а не в натуре.



В самой дирекции «Фонтанке» подтвердили ту коллизию. При этом, даже если требования ДТС в банкротном деле будут удовлетворены, средства уйдут в бюджет, и учреждение не сможет направить их на устранение дефектов на набережной.



Московский «Гидропромстрой» выиграл конкурс на ремонт стенки набережной в 2014 году. Позднее он же реконструировал стадион «Турбостроитель» к ЧМ-2018, работал на шумозащитном остеклении фасадов домов во время строительства Фрунзенского радиуса. Был и подрядчиком Северо-Западной дирекции Минкульта по строительству — в частности, при реставрации здания Вагановского училища и дворцово-паркового ансамбля «Ораниенбаум». В январе 2021 года суд признал компанию банкротом и ввел конкурсное производство.

