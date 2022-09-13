«Шкода» посадила такси на бампер и превратила Павловск в большую пробку

Вечерний час пик 13 сентября начался транспортным коллапсом в Пушкинском районе. Движение на одном из перекрестков Павловска затруднило ДТП с такси.
На перекрестке Фильтровского шоссе с Парковой улицей в Павловске столкнулись кроссовер Skoda и легковое такси Volkswagen Polo, сообщает портал «Мегаполис». На кадрах с места ДТП видно, что «Шкода» ударила «Поло» в переднюю пассажирскую дверь и усадила боком к себе на передний бампер.
О пострадавших не сообщается. Движение в Павловске сильно затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», Фильтровское шоссе стоит на подъезде к перекрестку с обеих сторон, причем затор в направлении Пушкина тянется почти 2 километра, начинаясь на Садовой улице у перекрестка с улицей Красного Курсанта. В плотном заторе также встали улица Мичурина и Детскосельская улица к Садовой, Главная улица, Павловское шоссе и улица Архитектора Данини к Павловской улице.