Исключительно ради защиты. Банкам предлагают давать информацию о смерти клиентов

Банкам предлагают передавать информацию о смерти клиентов. Такая поправка в статью 102 Налогового кодекса внесена в Госдуму в виде законопроекта.



В случае принятия, банкам будут передаваться сведения о смерти клиентов. Это позволит быстро и вовремя останавливать прижизненные операции по счетам и вкладам. Соответственно, обеспечить безопасность денег.

Текст документа предполагает, что сотрудников банков, которые будут иметь доступ к списку умерших клиентов, определят руководители кредитных организаций.