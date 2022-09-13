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    Исключительно ради защиты. Банкам предлагают давать информацию о смерти клиентов

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    Банкам предлагают передавать информацию о смерти клиентов. Такая поправка в статью 102 Налогового кодекса внесена в Госдуму в виде законопроекта.

    В случае принятия, банкам будут передаваться сведения о смерти клиентов. Это позволит быстро и вовремя останавливать прижизненные операции по счетам и вкладам. Соответственно, обеспечить безопасность денег.

    Текст документа предполагает, что сотрудников банков, которые будут иметь доступ к списку умерших клиентов, определят руководители кредитных организаций.

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