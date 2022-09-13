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    «Докрутить и использовать». Мишустин заявил, что российские аналоги есть у 80% зарубежного ПО

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    Российские компании за год тратят около 200 млрд рублей на иностранное программное обеспечение (ПО). Об этом 13 сентября сообщает ТАСС, ссылаясь на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

    Средства уходят на покупку лицензий, внедрение и поддержку. Было выявлено почти 400 видов зарубежного корпоративного ПО, импорт которого критически необходим бизнесу. Однако, по словам главы кабмина, для 80% иностранного софта есть отечественные аналоги, причём примерно по трети позиций есть два и больше варианта.

    Более чем у половины российских решений, сказал Мишустин, — средний или высший уровень зрелости. Их не нужно разрабатывать с нуля, достаточно «докрутить и использовать».

    Глава кабмина отметил, что создаваемый российский софт — замена иностранному ПО, — должен быть ориентирован в том числе на экспорт.

    «Для нас крайне важно не воссоздать текущий функционал зарубежных программных продуктов, а запустить свои, в полной мере отвечающие нуждам компаний», — заявил он.

    Российские разработки, сказал Мишустин, должны оставаться конкурентоспособными и через пять-семь лет, не уступая иностранным аналогам.

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