Гейминг и любовь к сложностям. Программисты рассказали, как пришли в ИТ

В честь Дня программиста, который отмечают 13 сентября, разработчики социальной сети ЯRUS объяснили, почему выбрали именно эту работу и что в ней главное.



Созданием социальной сети ЯRUS занимается целая команда ИТ-специалистов. Одним из первопроходцев можно назвать backend-разработчика Евгения Осипова, который внедряет в проект поиск и сервис транскодирования. Евгений успел побывать тимлидом backend-сервисов и техлидом отдельного крупного проекта в компании ЯRUS.

«Еще в школе хотел из потребителя геймдев-индустрии стать производителем, поэтому выбрал факультет прикладной информатики. В моей специализации основное — это умение планировать и соблюдать дедлайны, а также навык работы в команде, так как сейчас soft skills ценятся больше, чем hard skills», — отмечает Евгений.



На позиции backend-разработчика трудится и Владимир Морозов, но пока в качестве интерна. Пришел в ИТ-индустрию с 10-летним опытом работы в пожарной безопасности и сейчас осваивает совершенно новую для себя специальность.



«Многие из моих друзей и знакомых уже работали в сфере информационных технологий. Меня всегда привлекали сложные задачи — захотелось попробовать силы именно в ИТ. Да и вообще нравится находиться в окружении умных людей и создавать что-то масштабное», — говорит Владимир.



Высокая оплата труда, комфортные условия, интересные задачи и перспектива роста стали основными критериями выбора профессии для Анастасии Ляпко, frontend-разработчика компании ЯRUS. По ее мнению, современные информационные технологии развиваются стремительно, особенно те, которые связаны с нейронными сетями и автоматизацией. «Необходимо следить за трендами — например, вебом, обновлениями языков и фреймворков, быть всегда в курсе и уметь применять знания на практике», — подчеркивает Анастасия.



«Когда-то программист работал со станками на заводе, потом — писал ПО для компьютера. Сегодня его навыки нужны в химии, физике, биологии и даже психологии, — говорит Иван Добровольский, руководитель проекта ЯRUS. — Так что в будущем можно получить массу ИТ-профессий, как традиционных, например, связанных с робототехникой, телекомом или мобильными приложениями, так и новых — необходимых в биоинформатике, вычислительной химии и других научных направлениях».



СПРАВКА

Аудитория российской социальной сети ЯRUS превышает 6 млн пользователей. Приложение объединяет на одной площадке новости, обрабатывая 65 тыс. инфоповодов в сутки, а также видео, блоги, события и музыку.



АО «Диалог», yarus.ru

